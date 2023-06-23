Четвертая авиакомпания открыла рейсы из Красноярска в Сочи

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Авиакомпания «Якутия» организовала прямые рейсы из Красноярска в Сочи. Они начнут курсировать с 24 июня – вылеты будут проходить каждую субботу вплоть до 30 сентября. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-300.

Вылеты из Красноярска назначены на 11:40 по местному времени, из Сочи в Красноярск в 14:50. Красноярцы будут прилетать на курорт в комфортное дневное время, а вот возвращаться домой им придется в полночь.

Отметим, что «Якутия» далеко не единственная АК, которая предоставляет рейсы до Сочи. Из Красноярска по этому направлению также летают NordStar, Nordwind Airlines и «Россия».