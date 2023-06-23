В Хакасии в пятницу произошел свадебный бум

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В Хакасии сегодня, 23 июня, произошел свадебный бум. Узаконить свои отношения в ЗАГСах республики именно сегодня захотели 54 пары. Больше всего заявлений, закономерно, поступило в Абакане, где в этот день прошли церемонии у 19 пар.

Свадебный ажиотаж эксперты связывают с летним периодом и «красивой» датой 23.06.23. Следующий всплеск свадеб в ЗАГСах ожидают на 8 июля, в День семьи, любви и верности.

В Минюсте Хакасии отметили, что более 50 свадеб за день – это очень большая цифра для региона. Впрочем, вполне возможно что рекорд будет побит 8 июля, поскольку это одна из самых популярных свадебных дат в стране.