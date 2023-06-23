В Красноярске пройдет традиционный узбекский праздник дыни

Фото: Татышев-парк

В Красноярске завтра, 24 июня, пройдет узбекский Ковун сайли – праздник первого урожая дыни. Его отметят на острове Татышев, куда зовут всех желающих. В программе праздника значатся мастер-классы, игровые площадки и дегустации национальных блюд.

Праздник откроется в 12:00 и будет идти до самого вечера. Все это время будут работать развлекательные площадки, а в 13:30 откроется турнир по традиционной борьбе «кураш».

Отметим, что в связи с праздником в районе Октябрьского моста запретят останавливаться и парковать транспорт. Запрет будет действовать с 6 утра до 9 вечера.