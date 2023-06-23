Стал известен соперник Сергея Еремина в борьбе за место депутата Госдумы от Красноярского края

Фото: пресс-служба КПРФ

Еще один кандидат сообщил о намерениях стать депутатом Госдумы от Краснояского края. Им стал член КПРФ Дмитрий Семиренко – ранее он добровольцем участвовал в СВО, а сейчас является зампредседателя Шушенского поселкового совета депутатов.

36-летний Семиренко возглавляет в родном районе комиссию по вопросам ЖКХ. Сейчас он проходит реабилитацию в Шушенском после участия в спецоперации. О его выдвижении на выборы сообщил заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин.

Отметим, что ранее о своих намерениях выдвинуться на пост в Госдуму сообщил бывший мэр Красноярска Сергей Еремин. Оба кандидата будут выдвигаться по Дивногорскому одномандатному избирательному округу.