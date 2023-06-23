На юге Красноярского края каждый день происходят возгорания из-за гроз. Фото: Олег Адамович Фото: Олег АДАМОВИЧ

В самых южных районах Красноярского края – Ермаковском и Шушенском – ежедневно фиксируются возгорания из-за грозовой активности, сообщают Sibnovosti со ссылкой на специалистов краевого Лесопожарного центра. Большая часть очагов находится в труднодоступных районах горной местности, где нет дорог, крутые склоны, покрытие густым вековым лесом. Приходится быть в постоянной готовности, чтобы контролировать ситуацию 24 часа в сутки.

На помощь местной группировке сил были направлены дополнительно еще 50 лесных пожарных, в том числе из Красноярска, из Манского и Саянского авиаотделений, а также из Сухобузимской и Емельяновской лесопожарных станций.

Информация на 10 часов утра 23 июня: за минувшие сутки специалисты краевого Лесопожарного центра ликвидировали 12 лесных пожаров на площади 335 га. Лесные пожарные боролись с огнем в Енисейском, Казачинском, Тасеевском, Ермаковском, Шушенском и Уярском районах.

Добавим, что в соседней Туве объявлен режим ЧС в связи с высокой пожароопасной обстановкой.