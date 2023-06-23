В Красноярске в план развития улицы Шахтеров включили школу и детсад Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Шахтеров построят школу и детсад. Таким образом власти города согласовали спорный вопрос. Напомним, что солидный участок земли, где до недавнего времени располагались два рынка, производственные помещения и склады, решено отдать под комплексную застройку – итого 18 гектаров под полноценный жилой микрорайон.

Однако выяснилось, что в предложенном проекте отсутствуют два важных образовательных объекта. Из-за этого даже пришлось отменить торги на поиск подрядчика. Оплошность была быстро исправлена. И вот результат на сегодня: под школу на 1 280 мест и детсад на 300 детей выделят 4 гектара, сообщают Gornovosti.

Готовится новый аукцион. С победителем заключат договор на 8 лет. Помимо школы, садика, жилых домов от застройщика ждут дороги, зоны отдыха и озеленение.