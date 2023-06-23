В Норильске мужчина выпал из окна 5 этажа, спасаясь от пожара в квартире

Фото: NorilskToday

22 июня в Норильске мужчина, спасаясь от пожара в квартире, выпрыгнул из окна 5 этажа. Видео трагедии разлетелось по соцсетям северного города.

Все произошло поздним вечером на улице Шахтерской, 11. На пятом этаже дома случился пожар, мужчина долго звал на помощь, но пламя разгоралось все сильнее. В отчаянии, пытаясь спастись, он вылез из окна своей квартиры.

Его пытались затащить соседи снизу, а на земле пробовали поймать с помощью ковра. Однако, он не удержался. Сообщается, что мужчина скончался от травм в больнице.

В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что информацию о возгорании получили в 22:32. Из дома было эвакуировано 17 человек, в том числе 3 ребенка. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Огонь полностью был потушен в 23:16.