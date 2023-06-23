Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярске прошел отборочный этап Всероссийской спартакиады Следственного комитета России. Были организованы площадки для соревнований в пяти видах спорта – баскетболе, волейболе, мини-футболе, легкой атлетике и плавании. Об этом сообщает СК по краю.

Красноярск не просто так был выбран местом проведения соревнований. Город имеет огромный опыт проведения крупнейших российских и международных соревнований, таких как Всероссийской зимней универсиады 2010 года и Всемирной зимней универсиады 2019 года. Сотрудники Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия встречали коллег из семи сибирских регионов: Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской, Омской областей, Республики Тыва, Алтайского края и команду из Восточного МСУТ СК России. Церемония открытия состоялась в спорткомплексе «Перья». Участие в соревнованиях приняло 150 сотрудников Следственного комитета.

Отборочный этап длился три дня. По итогам упорной борьбы первое место завоевала команда Иркутской области, второе - команда Красноярского края и Хакасии, а третье - Республика Тыва.

Отмечается, что все офицеры показали отличные спортивные результаты, превосходную выдержку и волю к победе. Теперь победителям предстоит участие на всероссийском этапе спартакиады в Казани в сентябре 2023 года.