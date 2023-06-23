Красноярцы переживают по поводу скульптур с фонтана «Реки Сибири» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске демонтировали скульптуры фонтана «Реки Сибири». Все они помещены на склад на ответственное хранение и останутся там, пока не будет завершена реконструкция фонтана. А еще пока не будет построена подземная парковка рядом. Строительство началось недавно, подрядчик установил забор, но горожане почему-то посчитали, что о фонтане теперь можно забыть навсегда. Такие упаднические (но необоснованные) настроения озвучил депутат Заксобрания Илья Зайцев в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что поговорил с руководителем «Центра транспортной логистики» и тот ответил: скульптуры как раз увезли, чтобы обезопасить от возможных повреждений. Туда же отправили и памятник Антону Чехову. После того, как подземная парковка будет готова, Театральную площадь ждут перемены. Проект предстоящей реконструкции, к слову, признан лучшим на международном конкурсе и стал основой для будущего преображения площади.