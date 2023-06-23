В Красноярске промышленники и предприниматели обсудили Стратегию социально-экономического развития СФО

На заседании Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Красноярске. Фото Эн+

В Красноярске прошло первое расширенное заседание Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Сибирском Федеральном округе. В мероприятии приняли участие президент РСПП Александр Шохин, временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков и операционный директор компании Эн+ Михаил Хардиков - председатель координационного совета отделений РСПП по СФО.

К собравшимся обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе Анатолий Серышев:

Фото Эн+

- Убежден, сегодня, в быстро меняющейся внешнеполитической и экономической ситуации, по-особому важно оперативно организовать эффективную системную работу по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа на период до 2035 года, которая была принята в январе текущего года. Это сделает Сибирь еще более комфортной для жизни граждан и привлекательной для инвесторов. Одна из главных ролей в этих процессах отводится Российскому союзу промышленников и предпринимателей, как крупнейшему объединению представителей бизнеса.

Дмитрий Вахруков представил Стратегию социально-экономического развития СФО. Участники заседания обсудили основные проблемы и вызовы, которые на сегодняшний день стоят перед сибирскими регионами. Так, например, была отмечена необходимость более интенсивного развития транспортной инфраструктуры, расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также меры для создания предприятий обрабатывающей промышленности. Участвовавшие в заседании представители малого и среднего бизнеса предложили ряд мер для сокращения административных барьеров, бюрократических процедур для стимулирования малого и среднего бизнеса.

Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул, что Координационный совет будет повышать эффективность взаимодействия региональных властей и бизнеса, а также активно включится в реализацию стратегии развития Сибири до 2035 года.

Фото Эн+

- Сибирь, как базовый регион Эн+, нуждается в новых генерирующих мощностях, новых инновационных предприятиях, - отметил председатель Координационного совета отделений РСПП в Сибирском Федеральном округе Михаил Хардиков. - Но нужно помнить, что Сибирь – это люди, и важно создать для них такие условия, чтобы они оставались и реализовывали свои идеи здесь. Мы продолжим активную работу со всеми заинтересованными сторонами и предпринимателями для достижения поставленных целей.