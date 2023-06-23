В Красноярском крае полицейские вернули обратно в реку незаконно добытых стерлядок

Фото: МВД по краю

20 июня в Туруханске Красноярского края полицейские вернули обратно в реку незаконно добытых стерлядок. Об этом сообщает МВД по краю.

Сотрудники органов внутренних дел задержали мужчину 1954 года рождения на берегу реки Нижняя Тунгуска. С собой он нес мешок, в котором, как оказалось, находилось 10 рыб осетровых пород. Мужчина не смог объяснить, откуда у него взялась стерлядь.

9 рыб оказались еще живы, поэтому стражи порядка приняли решение незамедлительно вернуть стерлядок обратно в реку.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконной добычи рыбы.