Появилась карта активности клещей в Красноярске и его окрестностях. Карта: Роспотребнадзор

Региональный Роспотребнадзор опубликовал карту активности клещей в Красноярске и его окрестностях. Условно можно обозначить три категории мест: наиболее благополучная – это где зафиксировано до 10 случаев присасывания – в центре города, на правобережье вдоль Красраба, в Кировском районе, Черемушках, Нижней Базаизе. А также в Солнечном, «Гремячей гриве», Зеленой Роще.

Вторая категория – это места, где зафиксировано от 10 до 50 присасываний. Сюда включены Ветлужанка, Академгородок и Удачный, остров Татышев. Наконец – третья категория, зона с наибольшей концентрацией голодных мелких и опасных кровососов. Это территория, примыкающая к таежным массивам – фанпарк «Бобровый лог» и рекреационная зона «Красноярских Столбов».

Специалисты проводят акарицидную обработку, но надо понимать, что избавиться от клещей полностью невозможно. Поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. В частности, надевать закрытую одежду, пользоваться репеллентами и регулярно осматриваться. Но главное – вакцинация.