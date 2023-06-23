Ремонт Октябрьского моста в Красноярске начнется 29 июня

Фото: Мария ЛЕНЦ

Долгожданный ремонт Октябрьского моста в Красноярске начнется уже 29 июня. Об этом сообщает администрация города.

Работы по замене старого дорожного полотна на новое займут около месяца. Отмечается, что перекрытий не будет, но движение по мосту все-таки ограничат.

Также жителей Красноярска предупреждают, что с 24 по 25 июня могут возникнуть пробки в Ленинском районе на улице Одесская. В районе остановки «Рейдовая» начнут снимать старое дорожное полотно на участке протяженностью более 500 метров. Работы будут вестись с 09:00 до 21:00.

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