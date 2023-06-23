Три города Красноярского края вошли в федеральный проект «Чистый воздух» Фото: Мария ЛЕНЦ

Депутаты Заксобрания приняли поправки в закон «Об экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае». Согласно этим поправкам с 1 сентября этого года в федеральный проект «Чистый воздух» войдут еще три города – Ачинск, Лесосибирск и Минусинск.

«На протяжении последних двух лет шла работа по разработке комплексных планов снижения выбросов в пяти городах: Ачинске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Назарово», - сообщает телеграм-канал «Парламент на Енисее».

Согласно распоряжению Правительства РФ в городах с высоким и высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Краевые власти реализуют свои меры по снижению вредной нагрузки на атмосферу. Сейчас в федеральный проект входят Красноярск и Норильск.