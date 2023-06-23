В Краснокаменске Красноярского края неизвестный поджег квартиру в многоэтажке. Фото: МЧС

В поселке Краснокаменск Курагинского района произошел пожар накануне днем, 22 июня. Когда на место прибыли пожарные подразделения, густой дым шел из окон квартиры на третьем этаже пятиэтажки. Еще до их приезда из подъезда самостоятельно эвакуировались 18 человек, в том числе четверо детей. Соседи вынесли на руках одну неходячую женщину.

Из-за сильного задымления понадобилась помощь газодымозащитной службы. Специалисты убедились, что в квартире никого нет. Однако после того, как огонь был погашен, пожарные начали осматривать жилье в поисках очагов возгорания. И обнаружили две канистры с остатками нефтепродуктов. Сомнений не было – это поджог. Кто-то облил бензином вещи в двух комнатах и чиркнул спичкой.

Для предварительного расследования на место выезжал дознаватель МЧС России. Если версия с поджогом подтвердится, будет заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.