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НовостиПроисшествия23 июня 2023 6:53

В Ачинске мужчина украл велосипед за 16 тысяч рублей и сдал его в ломбард

За эту сделку он получил 6 тысяч
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

В Ачинске мужчина украл велосипед за 16 тысяч рублей и сдал его в ломбард. Злоумышленника нашли за несколько часов. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Днем в полицию поступило сообщение от местного предпринимателя. Тот пожаловался, что неизвестный мужчина похитил велосипед из его магазина. На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как некий гражданин подошел к транспортному средству, взял его за руль, а потом куда-то спокойно покатил. Личность подозреваемого была установлена быстро. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина 1988 года рождения.

Выяснилось, что злоумышленник сдал украденный велосипед в ломбард. За эту сделку он получил 6 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по статье «Кража»‎. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Похищенный велосипед был возвращен предпринимателю.