Житель Красноярского края купил у знакомых старое ружье и патроны. Фото: МВД

Житель Ирбейского района Красноярского края приобрел у знакомых старое ружье. И попал под уголовное дело. Как было дело, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Сначала поступила информации, что 56-летний сельчанин хранит у себя дома оружие и боеприпасы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась, полицейские нашли целый арсенал: 30 патронов разного калибра, три единицы огнестрельного оружия.

Уголовное дело заведено по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». А это – до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый сотрудничает со следствием, чтобы смягчить наказание, сейчас он находится под подпиской о невыезде. А другим – на заметку: если есть незаконное оружие, лучше сдать добровольно.