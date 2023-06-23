В Красноярске бывший директор управляющей компании украл 27 миллионов рублей

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В Красноярске бывший директор управляющей компании «Энергия Сибири» украл 27 миллионов рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Было установлено, что с 2016 года по 2021 год руководитель получил от жителей многоквартирных домов 18,9 миллионов рублей в качестве оплаты за коммунальные услуги. Деньги он должен был перечислить ресурсоснабжающим организациям, однако этого не случилось. Более того, мужчина решил присвоить себе 590 тысяч рублей за найм жилых помещений городского жилищного фонда.

Помимо этого, в 2018 году злоумышленник похитил 7,7 млн рублей субсидий, выделенных на благоустройство дворовых территорий.

Бывший директор управляющей компании приговорен к 6 годам колонии. Ущерб будет возмещен за счет арестованного имущества осужденного на сумму 15 миллионов рублей.