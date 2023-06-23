Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 4:12

Из Красноярского края в Монголию отправили 173,5 тысяч куриных яиц

Первая партия в текущем году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Из Красноярского края в Монголию отправили 173 тысячи куриных яиц

Из Красноярского края в Монголию отправили 173 тысячи куриных яиц

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сельхозпроизводители Красноярского края отправили на экспорт в соседнюю Монголию первую в этом году крупную партию куриных яиц – 173,5 тысяч штук, сообщает управление Россельхознадзора по региону. Специалисты управления проконтролировали, чтобы вся предназначенная на экспорт продукция прошла соответствующее ветеринарное оформление.

Все лабораторные исследования проводились в лаборатории ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора». По результатам исследований продукция признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортера и является безопасной для использования на пищевые цели.

Добавим, что экспортером является птицефабрика «Заря». В 2022 году предприятие успешно продало в Монголию 2,7 миллиона штук яиц. А в целом многие из предприятий аграрного сектора края осуществляют поставку продукции зарубежным потребителям.