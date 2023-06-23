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НовостиПроисшествия23 июня 2023 3:56

Под Красноярском в Элите сгорели несколько магазинов

Посмотреть на это собрался весь поселок
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Под Красноярском в Элите сгорели несколько магазинов

Под Красноярском в Элите сгорели несколько магазинов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Красноярском в поселке Элита минувшей ночью, с 22 на 23 июня, дотла сгорели несколько магазинов. Они стояли скученно на одном пятачке, так что когда загорелся один – огонь быстро распространился и на соседние.

В ГУ МЧС России по краю рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что информация на пульт диспетчера экстренной службы поступила в 23:32, локализовали огонь через полчаса. О полной ликвидации объявлено в 02:23 ночи. Площадь составила 190 квадратных метра. На месте работали 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Пострадавших и погибших нет, а предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Интересно, что ночной пожар стал настоящим событием для поселка – толпа народа собралась посмотреть на огонь и разбрелась только на рассвете.