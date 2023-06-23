В Красноярском крае снизилась активность клещей. Схема: Роспотребнадзор

В Красноярском крае заметно снизилась активность клещей, пиковые значения преодолены. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Однако, несмотря на динамику снижения, количество присасываний остается большим. За минувшую неделю от встречи с клещами пострадали 2 089 человек. И кровососы по-прежнему опасны. Так, с начала сезона клещевыми инфекциями заболел 71 человек. Из них клещевым вирусным энцефалитом – 42, боррелиозом – 26, сибирским клещевым тифом – 3

- Случаи присасывания регистрируются на всех эндемичных территориях нашего региона, в том числе в самом Красноярске. Мы составили специальную карту, на которой можно увидеть, где красноярцы чаще сталкивались с клещами в этом году, - прокомментировал Дмитрий Горяев.