В Красноярском крае пьяного водителя, убившего двух человек, отправили в колонию на 9 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе вынесен приговор 39-летнему виновнику ДТП, в котором погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевой прокуратуре, трагедия произошла в октябре 2022 года на 5-м километре автодороги Курагино – Салба.

В полдень виновник закончил работы в поселке Ойша, купил бутылку водки, выпил. И в состоянии, когда двух слов связать не мог, сел за руль своей иномарки и поехал домой. В то же время из деревни Курганчики на выехал другой автомобиль. Женщина с 9-летней дочкой попросила своего знакомого отвести их в Курагино за покупками.

Экспертизами было установлено, что состояние дорожного полотна были в норме. Автомобиль, ехавший в Курагино, двигался по всем правилам, в условиях ограниченной видимости, спускался с горы со скоростью 40 км/ч. И тут все трое, водитель и две пассажирки, увидели, что навстречу им мчится по встречке «Тойота Надия» и даже не пытается уйти от столкновения.

Мать девочки погибла на месте, ребенок получил перелом голени и сотрясение мозга, а водитель пострадавшего автомобиля с переломами обеих ног доставлен в больницу, где скончался спустя 2,5 месяца лечения. Судмедэксперт констатировал причинно-следственную связь между смертью водителя и полученной в ДТП травмой, - пояснили в прокуратуре края.

А что же виновник аварии? Отделался ушибами и в суде оспаривал свою вину. К тому же отказался оплатить назначенную компенсацию в размере 3,5 миллионов рублей. По решению суда он отправился в колонию на 9 лет.