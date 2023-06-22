В Ачинске из-за поджога тополиного пуха сгорел частный дом

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Ачинске из-за возгорания тополиного пуха произошел пожар, полностью уничтоживший двухэтажный нежилой дом. ЧП произошло не случайно – пух поджег неизвестный, которого сейчас разыскивает полиция. Едва ли в его планы входило уничтожать чужое имущество, однако ответить перед законом ему придется.

Сам пожар произошел в микрорайоне Авиаторов. Звонок в экстренные службы поступил от местной жительницы – возможно, хозяйки дома. Поскольку в здании никто не проживал, в ЧП обошлось без жертв.

– В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции для установления всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к данному происшествию. Сумма ущерба устанавливается, – отметили в полиции.