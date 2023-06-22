В Красноярском крае завершились масштабные учения волонтеров-поисковиков

Фото: Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

В Красноярском крае прошли трехдневные учения добровольцев-поисковиков при содействии МЧС. Более ста человек в теории и на практике отработали навыки, необходимые для спасения заблудившихся в лесу людей. Первые два дня волонтеры учились навыкам топографии, первой помощи и использованию раций в лесу, а на третий день провели практические поисковые работы.

– По легенде, поступило сообщение о том, что в лесах Емельяновского района потерялся человек. Для проведения поисков был создан штаб, который координировал действия добровольцев и спасателей. Все участники разбились на несколько групп и отправились прочесывать лес. Для усложнения задачи прямо в ходе поисков поступали и менялись вводные, выяснялось, что пропавших уже несколько, – рассказали в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В центре отметили, что с поставленными задачами волонтеры успешно справились. По завершению курсов каждому из них вручили соответствующие сертификаты.