В Красноярске планируют построить банный комплекс с видом на Енисей

Несколько месяцев назад появилась информация, что некая новосибирская фирма присмотрела в Красноярске участок под строительство банного комплекса. К этой идее горожане отнеслись сдержанно. Но многих смутило, что инвестор выбрал место на набережной с видом на Енисей. Конкретно – возле медицинского университета и памятника основателю города.

Уместно ли такое соседство? На небольшом пространстве должны появиться бани, сауны, кафе-ресторан, офисные помещения, бассейн, зона для шезлонгов, парковка. Логичный вопрос: а войдет ли все это? И для кого предназначено будет это заведение?

Между тем архитектурный проект получил положительное заключение госэкспертизы. Получается, что вскоре может начаться стройка. Не повредят ли строители памятнику Дубенскому и скверу? И почему именно это место? Ранее архитектор Антон Шаталов справедливо раскритиковал береговую линию в черте города. Почему не выбрать другое место, с лучшими подъездными путями и с большей площадью?

Добавим, что красноярцы задают вопросы: как вообще этот участок земли оказался в распоряжении новосибирской фирмы?