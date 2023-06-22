В Туве после громкого убийства перенесли празднование Дня молодежи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве перенесли празднование Дня молодежи на две недели. Массовые мероприятия должны были пройти на главной площади города Кызыла, перед зданием администрации республики. Однако организаторы решили, а глава Тувы Владислав Ховалыг их поддержал, что проводить народные гуляния на месте трагедии сейчас неуместно.

Напомним, что 20 июня буквально в десятке метрах от крыльца правительственного здания психически неадекватный мужчина расправился с 23-летней девушкой. Она стала случайной жертвой, самое печальное, что было много очевидцев, но никто не бросился ей на помощь. Во всех этих обстоятельствах разбирается следствие.

В пресс-службе правительства Тувы рассказали, что Владислав Ховалыг одобрил предложение руководителя Агентства по делам молодежи республики Буяна Сонама о переносе даты проведения мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню молодежи. Новая дата – 8 июля, когда во всей России отмечается День семьи, любви и верности. Также все праздничные мероприятия будут сдвинуты во всех районах республики.

Нельзя только передвинуть федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Поэтому заменили место проведения – во Дворец молодежи.