В Красноярске с 26 июня отключат горячую воду в двух районах

В Красноярске с 26 июня отключат горячую воду Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 26 июня снова отключат горячую воду. На этот раз на ремонтно-профилактические работы гидравлические испытания останавливается ТЭЦ-3, которая снабжает теплом части Советского и Центрального районов (микрорайоны Северный, Покровский, Ястынский и частично Взлетку).

По плану горячей воды не будет девять дней – по 5 июля. Однако, как показывает практика, если коммунальщики завершают работу раньше, то и воду возвращают по факту.

Напомним, что ремонтно-профилактические работы на городских ТЭЦ начинаются сразу после окончания отопительного сезона. Поочередно останавливаются все ТЭЦ и котельные. В это время коммунальщики меняют оборудование, перекладывают новые сети взамен износившихся. Следующее ближайшее отключение запланировано с 11 по 16 августа.