В Красноярском крае выплату за рождение двойняшек или тройняшек будут назначать автоматически Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за рождение двойняшек и тройняшек положена выплата родителям из регионального бюджета. Размер выплаты зависит от территории проживания семьи. В Красноярске это 82 725 рублей, а в Норильске – 114 542 рубля на каждого ребенка. Для ее получения родителям нужно было предоставлять подтверждающие документы в течение полугода с момент появления детей на свет. Однако с июля этого года выплата будет назначаться автоматически.

На сессии Заксобрания края, которая проходит сегодня, 22 июня, по инициативе руководителя края Михаила Котюкова принят закон о единовременной выплате за рождение одновременно двух и более детей.

- Учитывая тот факт, что сведения о регистрации рождения детей автоматически загружаются в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, мы будем самостоятельно отслеживать рождение двоен и троен и оформлять соответствующую выплату, которая предоставляется в нашем крае в рамках нацпроекта «Демография», - прокомментировала и.о. министра социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Добавим, что такой способ назначения выплат будет применяться и к другим мерам социальной поддержки.