С 22 по 23 июня в Ачинске вводится режим НМУ

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В Ачинске объявлен режим «черного неба», он будет действовать два дня – с 16 часов 22 июня по 19:00 23 июня. Об этом сообщает сайт администрации Красноярского края.

Инспекторы экологического надзора перейдут на усиленный режим работы. Специалисты будут патрулировать улицы города и искать источники загрязнения воздуха.

Напомним, что с 21 июня режим НМУ первой степени опасности действует и в Красноярске. Однако, судя по информации с портала краевого Центра мониторинга, сейчас в городе воздух чистый.