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НовостиОбщество22 июня 2023 8:38

Под Красноярском задержали мальчишек, устроивших опасные игры на железной дороге

Те рисковали ради видео в соцсетях
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Под Красноярском задержали мальчишек, устроивших опасные игры на железной дороге. Стоп-кадр видео

Под Красноярском задержали мальчишек, устроивших опасные игры на железной дороге. Стоп-кадр видео

Под Красноярском сотрудники транспортной полиции остановили опасные игры юных «блогеров» на железной дороге. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск четверо школьников в возрасте 10-11 лет решили снять контент для соцсетей и выбрали для этого местечко близ платформы Шумково в Березовском районе. Ждали, когда подъедут поезда, подходили как можно ближе к линии. Все – ради лайков.

Машинисты поездов сообщили о неразумных экстремалах в транспортную полицию. Те вычислили нарушителей. Позднее, в присутствии родителей школьники признались: да, так и было – делали все из любопытства и ради бравады.

- Собранные транспортными полицейскими материалы направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия решения, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.