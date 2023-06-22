Житель Кемеровской обрасти приехал в Красноярский край и за пьяную езду лишился машины за 1 миллион рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Кемеровской области приехал в Красноярский края и лишился дорогого автомобиля. Как это было, «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в краевой прокуратуре. В апреле этого года мужчина с приятелем приехали из Анжеро-Судженска в Шарыповский муниципальный округ, чтобы отдохнуть на озере Большом. Там ни в чем себе не отказывали – распивали водку, а затем вечером засобирались домой. Но на улицах Шарыпово их тормознул наряд ДПС.

Дорожные полицейские пробили по базе – и высветилось: 51-летний гражданин уже привлекался к наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. И вот попался во второй раз. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному 200 тысяч рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Что касается автомобиля, он остался на спецстоянке – был конфискован в доход государства, его оценили в 1 миллион рублей.