В Красноярске подросток хотел перейти дорогу в неположенном месте и попал в аварию

Фото: ГИБДД по краю

22 июня в Красноярске 17-летний подросток хотел перейти дорогу в неположенном месте и попал в ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по краю.

Авария случилась днем на улице Калинина. Подросток торопился на автобусную остановку. Увидев, что нужная ему маршрутка уже подъезжает, он решил перебежать дорогу в неположенном месте, но был сбит проезжающей «Хондой». Отмечается, что до регулируемого пешеходного перехода было всего 30 метров.

Несовершеннолетний не получил серьезных травм. Ему выписан штраф. Помимо этого, дорожные полицейские начали проверку по факту причинения телесных повреждений в результате ДТП.