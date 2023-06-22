В Железногорске полиция вернула 83-летней женщине 390 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске полиция вернула 83-летней женщине 390 тысяч рублей, которые та передала мошенникам. И в этом ей сильно повезло. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Это произошло еще в апреле. Телефонные мошенники позвонили женщине, ввели в заблуждение по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Она собрала все свои сбережения и передала курьеру, которые пришел к ней домой. Полиция задержала курьера прямо у дома потерпевшей. Когда 19 летний парень понял, что попал в крупные неприятности, признался: да, забрал 390 тысяч рублей и должен был перевести деньги своим кураторам. При нем были еще 100 тысяч рублей с предыдущего «заказа».

Стали раскручивать курьера – выяснилось, что работал он с размахом, на его совести участие еще в трех эпизодах мошенничества на общую сумму более 1,8 миллиона рублей. Жертвы – пожилые женщины старше 80 лет, которые расставались со сбережениями под предлогом помощи родным, совершившим ДТП.

Уголовные дела по 5 эпизодам мошенничества в настоящее время направлены в суд. А материальный ущерб потерпевшим возмещен полностью. К сожалению, так происходит очень редко – курьеры успевают перевести деньги, а добраться до получателей не представляется возможным.