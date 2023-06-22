«Дающая жизнь»: медицинские работники края рассказывают, почему выбрали эту профессию

Александра Штангауэр

В этом году читателям «Комсомолки» предстоит выбрать трех самых красивых работниц медицины Красноярского края. Фотоконкурс «Красавицы в белых халатах» стартовал в регионе впервые. Он приурочен к празднованию Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня.

Одна из участниц - Александра Штангауэр из Красноярска, которая с мая работает в медцентре РУСАЛа. Коллеги рассказывают, что как терапевт она обладает довольно весомым профессиональным опытом. Особую закалку получила, работая в течение двух месяцев в режиме нон-стоп в «красной зоне» краевой клинической больницы. Это было в самый разгар пандемии - в июне-июле 2020 года.

А потом еще был Канск, куда молодого терапевта направили работать в ковидный госпиталь для поддержки местных врачей. Главное было - спасти жизни людям. И медики, превозмогая смертельную усталость, работали круглосуточно. Выполняли свой врачебный долг.

Предшествовала этому сложному периоду почти десятилетняя учеба профессии: студенчество в Красноярском медицинском университете, ординатура и аспирантура на базе Краевой клинической больницы. Сейчас зона ответственности Александры – сохранение здоровья и жизни сотрудникам РУСАЛа.

Это на работе. А дома – любимые муж Александр, сын Михаил и годовалая дочь Ева, которой, кстати, имя выбрали под стать жизненному кредо мамы - в переводе с иврита Ева означает «дающая жизнь».

Напоминаем, что участие в конкурсе могут принять сотрудницы медицинских учреждений Красноярского края. Для этого до 23 июня 2023 года нужно загрузить свою фотографию на страницу конкурса. Добавить название своего населенного пункта или города, электронную почту, номер телефона. В разделе ОПИСАНИЕ рассказать о себе - семье, увлечениях, почему пал выбор на такую сложную и ответственную профессию.

С 23 июня (14:00 крск) по 3 июля продлится голосование. Итоги подведем 5 июля.

Три конкурсантки, которые наберут наибольшее количество голосов, получат подарки от партнеров конкурса и медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск. Также мы расскажем о каждой финалистке на сайте «Комсомолки» и на страницах газеты.

Все подробности на странице фотоконкурса здесь!