Михаил Котюков посетил социальные объекты в Дивногорске

Михаил Котюков и Михаил Хардиков. Фото: Александр Черных

Во время рабочей поездки в Дивногорск руководитель Красноярского края Михаил Котюков осмотрел объекты социальной инфраструктуры города. В Дивногорской межрайонной больнице он пообщался с медицинским персоналом и ознакомился с работой лечебного учреждения. В скором времени в больнице пройдет техническое обновление. В августе 2023 году при поддержке Группы Эн+ будет открыт кабинет компьютерной томографии. Помимо стандартных исследований, томограф позволит проводить КТ-коронарографию, оценивать состояние сердечно-сосудистой системы, в частности, сосудов сердца. Встроенный компьютер обеспечит мгновенную обработку данных, что позволит оперативно поставить верный диагноз, что повысит точность диагностических исследований.

В Дивногорской межрайонной больнице. Фото: Александр Черных

Также Михаил Котюков побывал на обновленной лыжероллерной трассе. Ее реконструкция завершилась в 2022 году. Спортсмены, профессионалы и любители, могут заниматься на ней круглый год, летом катаясь на лыжероллерах, а зимой – на лыжах. Трасса оборудована круглосуточным освещением, прокатом сезонного инвентаря. Как пояснил руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков, благодаря соглашению с муниципальными органами власти компания не только провела реконструкцию трассы, но и закупила 280 комплектов профессионального оборудования, специализированного инвентаря и учебно-методической литературы для лыжной базы. В то же время в школьную программу городских учебных заведений, начиная с 5 класса, будут возвращены обязательные занятия на лыжах.

Фото: Виктория Вшивкова

- Массовый спорт - очень важен и для развития людей, и для развития страны в целом. Я благодарю компанию за активную социальную позицию по этому вопросу, - отметил Михаил Котюков.