В Красноярске перекроют центр города Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск планирует с размахом отметить День молодежи. Праздничные мероприятия готовятся во всех районах города. Но главные состоятся традиционно в центре. Специально для этого мэрия составили план и расписание, как будут перекрываться улицы. Ограничения вводятся в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения на период подготовки и проведения массовых мероприятий.

В целом время, когда продлятся ограничения: с 22 часов вечера 22 июня до 6 часов утра 25 июня.

Конкретно:

- 17 часов 23 июня (пятница) до 00 часов 25 июня (воскресенье) будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на:

- проспекте Мира от улицы Каратанова до площади Мира,

- улице Каратанова от Карла Маркса до Ленина.

Также будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети, с 17 часов 23 июня до 00 часов 25 июня:

- на проспекте Мира от Каратанова до площади Мира (установят дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено»),

- на проезде вдоль правого берега Качи от улицы Конституции СССР до набережной Енисея (перекроют полосы движения).

С 17 часов 23 июня до 00 часов 25 июня:

- на съезде с Карла Маркса на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира» (установят дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено»).

С 22 часов 22 июня до 06 часов 25 июня:

- на съезде с Дубровинского на набережную Енисея в районе здания № 1/1 (установят дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен»).

С 06 часов 24 июня до 00 часов 25 июня:

- на съезде с улицы Карла Маркса на набережную Енисея в районе вантового моста (установят дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен»).

С 22 часов 22 июня до 06 часов 25 июня:

- на парковке, прилегающей с восточной стороны здания Красноярской краевой филармонии (знаки 3.2 «Движение запрещено»).