В Красноярском крае многодетные родители смогут получить компенсацию за обучение детей

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На сессии Законодательного Собрания Красноярского края были приняты поправки в закон о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

Новая поправка даст возможность многодетным родителям получить компенсацию за обучение детей.

– Если ранее, заключая с учебным учреждением договор на оказание платных образовательных услуг, можно было оплатить средствами маткапитала, то теперь в законе предусматривается и компенсация таких расходов. Например, в семье один из детей поступает в учебное заведение на платной основе, а через некоторое время в семье рождается третий ребенок и семья получает сертификат на региональный маткапитал. В этом случае они могут обратиться за компенсацией расходов на оплату этого обучения, – рассказала Ирина Пастухова, и.о. министра социальной политики края.

Помимо этого, была внесена поправка в краевой закон «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае». Теперь бесплатное соцобслуживание могут получить участники СВО и члены их семей.