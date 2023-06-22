Проекты первого этапа «Фабрики народных инициатив» объединяют сотни горожан

Фото: городская администрация

Новый городской проект «Фабрика народных инициатив», направленный на поддержку предложений красноярцев по проведению культурных, спортивных, досуговых и образовательных мероприятий во дворах многоквартирных домов, вступил в активную фазу реализации.

Первый праздник двора «Спортивная Апрелевка», поддержанный «Фабрикой народных инициатив», прошел в Кировском районе. В напряжённой борьбе участники состязаний определили лучшую команду по волейболу. Соревнования по баскетболу, футболу и флорболу среди детей и взрослых продолжатся в июне и июле.

Активные жители Центрального района организовали спортивный праздник «Сибирь шагающая». Жители двора по ул. Линейная, 86 решили провести мастер-класс и эстафету по скандинавской (северной) ходьбе. Кроме того, для гостей организовали музыкальную разминку, а для ребятишек работал аниматор.

Инициатива проведения спортивного праздника двора, предложенная Алексеем Нифантьевым, баскетболистом-любителем с многолетним стажем, вошла в пятерку победителей народного голосования в Ленинском районе и тоже получила поддержку по линии «Фабрики народных инициатив». Спортивный праздник «Наши дети» объединил более 50 ребятишек и их родителей на дворовой площадке дома 2 д по ул. Мичурина.

«Я много лет занимаюсь баскетболом, организацией тренировок для детей. В последние три года тренирую детвору здесь, на придомовой спортплощадке. Благодаря проекту «Фабрика народных инициатив», который запустила в этом году администрация города при поддержке главы Красноярска мы организовали большой праздник спорта. Я уверен, что это поможет ещё больше привлечь интерес детей из всех окрестных дворов к спорту, активному и здоровому образу жизни», – сказал Алексей Нифантьев.

Гостями спортивного праздника двора стал глава города Владислав Логинов, депутат Красноярского городского Совета депутатов Сергей Иванов. Они поздравили жителей со стартом «Фабрики народных инициатив» в районе и поблагодарили их за активное участие в жизни города.

В подарок от главы города ребята получили баскетбольные мячи.

«Инициатор сегодняшнего праздника Алексей сделал очень важное дело – объединил детей и взрослых любовью к спорту. Продемонстрировал всем, что эта идея вполне осуществима. В целом, если говорить о проекте «Фабрика народных инициатив», то в текущем году более 60 идей горожан прошли через народное голосование, более 15 тысяч красноярцев выбирали те проекты, которые пришлись им особенно по душе. На первом этапе конкурса будут реализованы 35 проектов – по пять от каждого района», – подчеркнул Владислав Логинов.

Дети и взрослые играли в баскетбол, городки, хоккей, классики, стритбол, участвовали в семейной викторине о видах спорта и здоровом образе жизни. Для самых маленьких была организована игровая программа с аниматорами.

«Многоквартирный дом – это большая семья, соседи встречаются каждый день, кто-то дружит давно, кто-то ещё не знаком, но всем известно, хорошая спортивная площадка у дома объединяет семьи, помогает создать доброжелательную атмосферу», – сказал Сергей Иванов.

В ближайшие дни, в рамках второго этапа проекта «Фабрика народных инициатив», завершится очная презентация народных инициатив авторами проектов членам экспертного совета. Инициативы, которые пройдут отбор, будут допущены до народного голосования. Подробная информация о «Фабрике народных инициатив» размещена на сайте .