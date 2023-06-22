В Красноярске проверяют водителей маршруток

Фото: ГИБДД по краю

22 июня в Красноярске проходит рейд «Пассажирский транспорт», направленный на профилактику правонарушений водителями маршруток. Об этом сообщает ГИБДД по краю.

Полицейские используют метод «скрытого патрулирования». Они проверяют соблюдение ПДД водителями автобусов и троллейбусов. На служебных автомобилях стражи порядка следуют за маршрутками и фиксируют все нарушения. На конечной остановке водители узнают, что именно они сделали не так. При необходимости будут составлены административные материалы.

В ГИБДД напоминают, что если у вас возникают претензии к работе общественного транспорта, то сообщить о них можно в диспетчерскую службу Департамента транспорта. Их телефон: 8 (391) 256-84-00.