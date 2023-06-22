В Красноярске в экопарке «Гремячая грива» неизвестный дарил женщинам конфеты и облизывал руки. Стоп-кадр видео

Странная информация появилась накануне в интернете. Подписчица паблика «ЧП Красноярск» прислала видео, сделанное в эко-парке «Гремячая грива». И рассказала вот такую историю. Она гуляла там, отдыхала. Народу было немного. И вдруг к ней подошел мужчина. Тихий, спокойный, с виду совершенно не буйный и на первый взгляд не вызывающий опасения.

Цитируем женщину: «Он пытался всучить мне конфету, после чего выхватил мою руку и начал лизать ее. Я попыталась оттолкнуть его, но он начал наклоняться, чтобы полизать мои ноги. Я начала повышать голос, и он убежал в лес»

На этом, по словам автора видео, дело не завершилось. Она обратила внимание и даже сняла это на телефон, как незнакомец подошел к девушке, и сценарий был тот же – он дарил конфету и облизывал руки. Итого за день – как минимум три женщины пересеклись с ним. Одна была с ребенком в коляске.

В полиции города прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск, что действительно, накануне 21 июня в дежурную часть отдела полиции № 2 поступило сообщение о не совсем адекватном мужчине в эко-парке «Гремячая грива». Проводится проверка. Оперативниками уголовного розыска устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность мужчины и его местонахождение. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.