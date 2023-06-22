В Красноярске отменили временное закрытие трамвайных маршрутов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске отменяется закрытие и изменение на 4 дня схем движения трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Два трамвайных маршрута должны были закрыть c 22 по 27 июня из-за ремонта теплотрассы. Однако ремонт в эти даты проводить не будут. Все трамваи продолжат ходить в привычном режиме.

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