В выборах губернатора Красноярского края планирует участвовать Александр Глисков Фото: Мария ЛЕНЦ

В выборах на пост губернатора Красноярского края планирует участвовать лидер регионального отделения ЛДПР и депутат Законодательного Собрания края Александр Глисков, сообщают Gornovosti со ссылкой на официальные аккаунты партии в соцсетях. Добавим, что Глисков выразил свои намерения побороться за должность главы региона еще в апреле, когда стало известно об отставке Александра Усса.

Пока что документы в крайизбирком от него не поступали. Но это дело времени, а оно еще есть. Таким образом, Александр Глисков становится шестым кандидатом. Ранее о своем решении баллотироваться на пост главы региона сообщили Михаил Котюков, Денис Терехов, Иван Серебряков, Максим Маркерт и Андрей Новак.

Пару слов об Александре Глискове: родился в 1972 году в поселке Ванавара, Эвенкия. Юрист, был директором правовой программы краевого общественного фонда «Защита гласности», специализирующегося на защите прав СМИ и журналистов.