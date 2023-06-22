В Красноярском крае суд вынес приговор бухгалтеру сельсовета за хищение 4 миллионов рублей

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22 июня Курагинский районный суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру Шалоболинского сельсовета, которая успела похитить более 4 миллионов рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Было доказано, что 49-летняя подсудимая в период с января 2017 года по апрель 2021 года начисляла себе завышенную зарплату с помощью различных махинаций. Женщина готовила подложные реестры, а также перечисляла деньги в счет оплаты контрактов на ремонт дорог с несуществующими фирмами.

Злоумышленница свою вину признала и частично возместила ущерб. Уголовное дело заведено по статье «Мошенничество»‎. Ей назначено 3 года лишения свободы.