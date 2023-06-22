Красноярцы жалуются на больных бенгальских котят, купленных через интернет Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы пожаловались в управление Роспотребнадзора на больных бенгальских котят. Как выяснилось, нашли заводчика через сайт «Авито» в интернете. Связались с ним, приобрели питомцев. А спустя несколько дней новые хозяева обнаружили проблемы с их здоровьем. Причем оказалось, что патологии не врожденные, а приобретенные.

В чем это выражается, в службе по защите прав потребителя не уточнили. И заниматься этим специалисты Роспотребнадзора не станут, поскольку это не их компетенция: на указанном сайте как правило продают товары и оказывают услуги физические лица, а не организации и не зарегистрированные ИП.

Однако выход есть. Поскольку продавец отказался забирать назад бенгальских котят и возвращать деньги, покупатели могут обратиться в суд – имеют на это полное законное право.