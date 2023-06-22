Красноярский студент получил миллион рублей на разработку «умной» одежды

Фото: пресс-служба Сибирского федерального университета

Студент Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Сергей Манелюк выиграл сертификат на миллион рублей для разработки «умной» одежды. Об этом сообщает пресс-служба красноярского университета.

Сергей работал с напарником Владимиром Ермолаевым. Вместе они победили на конкурсе CreativeTECH в рамках конференции технологических предпринимателей Startap Village, которая проходила в Москве. Парни разработали бренд одежды Denkito. В ней применяются современные материалы и технологии адаптации радиоэлектронных компонентов. Приобрести худи с вставным магнитным кулером для охлаждения или технологичные брюки-джоггеры можно уже сейчас. Бренд представлен на торговых площадках в интернете.

По словам Сергея, победить было непросто, так как на конкурсе было много сильных оппонентов.