Краевые спасатели ищут пропавших в Ачинске и Курагино мужчин. Фото: КГКУ "Спасатель"

Краевые спасатели продолжают поиски двух утонувших мужчин. Накануне, 21 июня, специалисты Ачинского поисково-спасательного отделения выезжали в поселок Учхоз. Там 29 мая в районе реки Чулым пропал 26-летний местных житель. Было обследовано 2 километра береговой линии, эхолотом прошли 12 000 квадратных метров акватории. Мужчина не найден.

Также спасатели Минусинского поисково-спасательного отделения выезжали на поиски 51-летнего мужчины, утонувшего 10 июня на реке Туба в Курагинском районе. В ходе поисков обследовано 80 километров дна реки эхолотом. Мужчина также не найден.

И печальная статистика от службы спасения Красноярского края: с начала 2023 года поступило 62 сообщения о потерявшихся, по которым организованы поиски 84 человек. Найдено 68 человек, в том числе 6 детей. Судьба остальных 16 человек неизвестна.