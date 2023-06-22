В красноярском озеро-парке «Октябрьский» хулиганы содрали кору с ивы

Фото: администрация города Красноярска

21 июня в красноярском озеро-парке «Октябрьский» хулиганы содрали кору с плакучей ивы. Об этом сообщает мэрия города в социальных сетях.

Повреждения настолько сильные, что деревья оказались под угрозой гибели. Сейчас специалисты пытаются спасти ивы. Их обработали препаратом, который создаст физический барьер от вредителей и ускорит восстановление.

Отмечается, что «если повреждённые стволы начнут усыхать, после сброса листвы их нужно будет обрезать, чтобы предотвратить полную гибель дерева».