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НовостиПроисшествия22 июня 2023 2:34

В красноярском озеро-парке «Октябрьский» хулиганы содрали кору с ивы

Деревья могут погибнуть
Вячеслав КУИМОВ
Фото: администрация города Красноярска

Фото: администрация города Красноярска

21 июня в красноярском озеро-парке «Октябрьский» хулиганы содрали кору с плакучей ивы. Об этом сообщает мэрия города в социальных сетях.

Повреждения настолько сильные, что деревья оказались под угрозой гибели. Сейчас специалисты пытаются спасти ивы. Их обработали препаратом, который создаст физический барьер от вредителей и ускорит восстановление.

Отмечается, что «если повреждённые стволы начнут усыхать, после сброса листвы их нужно будет обрезать, чтобы предотвратить полную гибель дерева».