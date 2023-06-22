Для Красноярска закупят еще 9 современных электробусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Для Красноярска приобретут еще 9 современных электробусов, на портале госзакупок появились условия предстоящей закупки. Начальная цена контракта – 405,9 миллиона рублей, победит тот из поставщиков, который предложит минимально возможную цену при надлежащем качестве. Новая техника должна быть абсолютно новой, с конвейера. И в городе ее ждут до конца ноября этого года. Также поставщик должен будет обеспечить двухлетнюю гарантию.

Из требований к электробусам: должны вмещать не менее 80 пассажиров, иметь автономный ход не менее 50 км. Обязательно оснащение системами ГЛОНАСС, спутниковой навигации, видеонаблюдения и подсчета пассажиров. Наличие системы отопления и кондиционирования салона и кабины водителя, USB-разъемов для зарядки мобильных устройств, а также не менее двух информационных видеомониторов указано в документации. Важно, чтобы были низкопольными и адаптированными для поездок маломобильных пассажиров.

Напомним, что первая партия электробусов ожидается в Красноярске уже в октябре, их будет 11. Поставщик - компания «Белрус», дилер холдинга «Белкоммунмаш», который изготавливает электротранспорт в Республике Беларуси.