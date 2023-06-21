Руководитель Красноярского края Михаил Котюков посетил Красноярскую ГЭС

Михаил Котюков и Михаил Хардиков. Фото Александра Черных

На Красноярской ГЭС Михаил Котюков осмотрел машинный зал и пульт управления гидросооружением, ознакомился с историей строительства гидростанции и узнал о ее внутреннем устройстве.

Михаил Хардиков, глава энергетического бизнеса Группы Эн+, в состав которой входит Красноярская ГЭС, рассказал руководителю региона о плановой замене рабочих колес на гидроагрегатах, а также обновлении оборудования с заменой главных трансформаторов.

Работы на станции проводятся в рамках программы модернизации «Новая энергия», запущенной основателем компании Олегом Дерипаской. Помимо технического обновления ГЭС компания уделяет внимание и прилегающей территории: в настоящее время идет благоустройство территории вокруг новой смотровой площадки на правом берегу Енисея.

Также Михаил Хардиков рассказал Михаилу Котюкову о достигнутых гидростанцией результатах, подчеркнув:

- В этом году Красноярская ГЭС выработала свой первый триллион киловатт-часов. Цифра сама по себе уникальная. Наша ГЭС - ключевое предприятие энергетики Эн+ в Красноярском крае и является одной из крупнейших в мире. Благодаря модернизации оборудования в рамках программы «Новая энергия» выработка в 2022 году выросла по сравнению с 2021 годом на 2 млрд кВт*ч при том же объеме воды, пропускаемом через гидротурбины.

Во время визита на ГЭС Михаил Котюков также осмотрел экспозицию «Энергия». Фото Александра Черных

Глава энергетического бизнеса также обратил внимание врио губернатора на положительные аспекты программы «Новая энергия» не только для бизнеса, но и для всего региона. Реализация программы позволяет, во-первых, диверсифицировать потребность в электроэнергии с угольных электростанций, а во-вторых, сокращается углеродный след, что положительно сказывается на экологии.

Во время визита на ГЭС Михаил Котюков также осмотрел экспозицию «Энергия». Научно-познавательные стенды сделаны в сотрудничестве с красноярским «Ньютон-Парком» и посвящены принципам работы ГЭС и роли энергетики в промышленности. Глава региона обратил внимание на важность продолжения конструктивного взаимодействия между правительством края и бизнес-сообществом.

Михаил Хардиков в ходе встречи отметил высокий потенциал для расширения социальных, образовательных и предпринимательских инициатив, направленных на повышение качества жизни людей в Сибири и Красноярском крае, а также вклад частного бизнеса и региона в эту работу:

- Предприятия Энергетического бизнеса Эн+ в Красноярском крае — это один из крупнейших налогоплательщиков региона: налоговые платежи в 2022 году в региональные бюджеты составили 2,7 млрд. рублей.

По результатам встречи с энергетиками, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, в свою очередь отметил:

- Посетил Красноярскую ГЭС - это уникальный объект. Удалось пообщаться с коллективом, все очень позитивно. Руководство компании имеет планы по развитию ГЭС и что немаловажно, по развитию социальных объектов в Дивногорске. Будем вместе все делать.