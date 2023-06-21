В Красноярском крае хотят сократить время продажи алкоголя

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В Заксобрании Красноярского края предложили сократить временные рамки, в которые возможно купить алкоголь. С соответствующим предложением выступили мэрия и горсовет Ачинска, его сегодня рассмотрел Комитет ЗС по экономике. Предлагается перенести запрет на продажу спиртного с 23:00 на 22:00, а также ввести полный запрет на продажу в некоторые праздничные дни.

Также в качестве одной из мер борьбы с круглосуточными «разливайками», которые юридически регистрируются как кафе, предлагается увеличить порог минимальной площади для таких заведений до 50 квадратных метров. Сейчас в крае действует ограничение до 35 квадратов.

Отметим, что статья 16 этого федерального закона определяет время продажи алкоголя с 8 утра до 23 вечера. Однако российские регионы могут самостоятельно расширять ограничения – например, в «барной столице России» Санкт-Петербурге купить алкоголь можно в период с 11 утра до 22 вечера.